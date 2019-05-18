Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Generalliğe kadar gidebilir

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldiği iftar programının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik sistemiyle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Erdoğan,"Yedek subaylıktan başlayan bir asker sınavları geçerse generalliğe kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.Öncelikle yeni askerlik sistemiyle alakalı olarak tabii burada 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi TSK 'nın ihtiyacı. İkincisi öngörülebilir oluşu. Üçüncüsü süreklilik. 4. eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Bedelli askerlik le diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik konusunda yıllarca çok ciddi birikimler, yurt dışında olanlar bizim durumumuz ne olacak sorusunu soruyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Kabul edenler oldu. Daha sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle de birlikte attığımız bazı adımlar oldu. Düşürülen ücretle de bedelli kabul görmeye başladı.

Yeni askerlik sistemiyle alakalı olarak burada dört hatta beş ana başlık var. Bir tanesi TSK'nın ihtiyacı. İkincisi öngörülebilir oluşu. Üçüncüsü süreklilik. Dördüncüsü eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Beşincisi eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması. Bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik noktasında yıllarca çok ciddi birikimler, yurt dışında olanların 'Bizim durumumuz ne olacak?' gibi birçok şeyler oluyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Kabul edenler oldu. Gelip askerliklerini yaptılar. Daha sonra düşüş sözkonusu oldu. Attığımız bazı adımlar oldu. Son dönemde geldiğimiz noktada ise bu ücret bedellide çok ciddi manada düşürüldü ve şu anda kabul görmeye başladı. Bir defa yükümlü erbaş ve erler var. Yedek astsubaylık var. Bir de yedek subaylık var. Bunlar bu dönemin farklı özellikleri. Yedek subaylıkta mâlum alışılmış olan süreç devam ediyor. Asıl önemli olan bu yedek astsubaylık. Burada istihdamda şu anda meslek yüksek okulları görev alabilecekler. Aynı şekilde yükümlü erbaş er burada da belli bir ücret ödeniyor. Bu belli ücretlerin ödenmesi de onların en azından süreç içerisinde maişetini temin, evliyse evine buradan belli bedeli aktarma imkanını da sağlayacak. Bütün bunlarla beraber aslolan bizim için de gerçekten önemli olan şu, mesela şimdi 5 ay kıta diyoruz, burada belli bir harçlık ödeniyor. O 5 aydan sonra kendisi terhis olabiliyor. Bunun öncesinde 1 ay temel eğitimden geçiyor. Bir diğeri aynı şekilde yedek astsubaylıkta ise 2 ay temel sınıf eğitimi, bu da harçlıklı. Ardından 10 ay da kıta hizmeti var. Burada da isterse terhis olur, 'yok devam edeceğim' derken devam etme şansı var.