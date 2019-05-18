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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 17:48

Cumartesi çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorgulama

çekiliş sonuçları her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da yani bugün şanslı numaralar açıklanacak. 18 Mayıs çekilişi her Cumartesi günü olduğu gibi bugün de kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Sayısal Loto büyük ikramiye iki kişi arasında bölündü. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler için sonuçlar haberimizin içerisinde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi () tarafından her hafta Cumartesi ve Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto oyunu akşam saat 21:00-22:00 saatleri arasında noter eşliğinde çekilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto şans oyunları arasında en fazla ikramiye dağıtan oyun olma özelliği bakımından öne çıkıyor. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Şansını deneyen vatandaşlar çekiliş sonucuna haberimizin içerisinde ulaşabilir... İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.​ Çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO 18 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

18 Mayıs henüz açıklanmadı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkte olacak.

18 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

İdaresi () tarafından her hafta Cumartesi ve Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto oyunu akşam saat 21:00-22:00 saatleri MPİ'nin resmî internet sitesi üzerinden noter eşliğinde canlı olarak çekilecek.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri bayilerden, (5) bilenlere, ikramiyeleri loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere de ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlükleri tarafından (Şube Müdürlükleri 500.000 Türk lirasına kadar) ödenmektedir.. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idare tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılır. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri kapsamında olması şartıyla bayiler ve idareler tarafında belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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