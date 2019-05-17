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  • 17.05.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 18:43

Akar'dan ve açıklaması

Akar ve TSK'nın komuta kademesi, uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Bakan Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması!

ve TSK'nın komuta kademesi, uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gerek gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

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