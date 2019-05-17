CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul etmesini kendisinin sağladığını yönelik iddiası gerçeği yansıtmıyor.



CHP GRUBU, İSTANBUL'DA YÜZDE 15 İNDİRİLMESİNE RED OYU VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) CHP'nin grubunun; altı ay önce gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbul'da suyun yüzde 15 indirimli olmasına karşı çıktığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



ŞAHAN: "İSKİ'DEN GELEN TEKLİF İNDİRİMİYLE BİRLİKTE SUDA YÜZDE 15 İNDİRİM YAPIYORUZ. İSTANBULLULARA HAYIRLI OLSUN"

Görüntülerde; İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan'ın, 14 Kasım 2018'de İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 15 indirime gitme tekliflerini AK Parti grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduklarını açıklıyor. Ömer Şahan, "İSKİ'den gelen teklif indirimiyle birlikte suda yüzde 15 indirim yapıyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun" dedi.



BALYALI: CHP GRUBU OLARAK HAYIR OYU VERİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve CHP Parti Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Bugünkü İSKİ Genel Kurulu'nda 6, 7, 8 ve 9 nolu raporlara CHP grubu olarak hayır oyu veriyoruz" ifadelerini kullandı. İSKİ Genel Kurulu'nun 6 No'lu raporunda, suyun yüzde 15 indirimli olması teklif ediliyor.

AK PARTİ 'EVET', CHP GRUBU 'HAYIR' OYU VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 15 indirim getiren 6 No'lu raporu oylamaya sundu. AK Parti grubu, 'Evet" oyu verirken, CHP grubu 'Hayır' oyu verdi. Göksel Gümüşdağ, İstanbul'da suyun yüzde 15 indirimli olmasına ilişkin kararın oy çokluğuyla alındığı açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında gerçekleşen toplantıda aldığı, "Tüm abone gruplarında su tarifeleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 15 indirimli olacak" kararı, yürürlüğe girmişti.



ŞAHAN: CHP ADAYI ŞİMDİ YAPTIĞIMIZ İNDİRİME SAHİPLENİYOR

SABAH'A konuşan Ömer Şahan, "6 ay önce su tarifelerinde yaptığımız indirime hiç bir gerekçe göstermeden red oyu veren CHP adayı şimdi yaptığımız indirime sahipleniyor. İstanbullular bilir ki bu indirimi AK parti ve AK Parti Grubu yapıyor. İstanbulluların CHP ve İSKİ ile bildikleri akmayan musluklar su tankerleri ve su istasyonlarıdır. İstanbul'un bekası için işi ehli AK parti yerel yönetim anlayışını devam ettirecek yıldırım hızı ile İstanbul'a hizmet edecek Binali Yıldırım'dır" dedi.



SU FİYATLARINDA KONUTLARDA YÜZDE 46'YA VARAN İNDİRİMİ DE AK PARTİ SAĞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul etmişti.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında yer alan suda indirim, Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

Meclis'te 13 Mayıs'ta oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk ve Tarife Komisyonlarına havale edilen teklif, ilgili komisyonlarca rapora dönüştürülerek olumlu görüşle Meclis'e sevk edildi.

"Hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarifelendirme modeline" geçilmesine ilişkin raporda, şunları kaydedildi:

"Halihazırda konutlarda uygulanan, 'hane bazlı' tarifelendirme modelinden Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sistemi'nde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısı esas alınan, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenen ve birim fiyatında indirimler yapılan, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösteren, netice olarak vatandaşlarımızın fatura tutarlarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacak 'hanede yaşayan kişi bazlı' dinamik tarifelendirme modeline geçilmesi talep ediliyor."

Meclis toplantısında görüşülen rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

HER 2,5 METREKÜP SUYUN 0,5 METREKÜPÜ ÜCRETSİZ VERİLECEK

Rapora göre, hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü 'İnsani Su Hakkı' kapsamında ücretsiz verilecek.

'İnsani Su Hakkı' konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanacak.

Konutlarda uygulanan üç kademeli (0-10, 11-20, 21 metreküp ve üzeri) tarifeden vatandaş lehine düzenleme yapılarak, iki kademeli (0-15, 16 metreküp ve üzeri) tarifeye geçilecek.

Bu kapsamda; konut aboneleri içerisinde 1. kademeden faturalandırılan abone oranı yüzde 69,5 iken yeni kademelendirme ile yüzde 90 olacak şekilde faydalanma oranı genişletildi. Örnek olarak mevcut durumda 4 kişilik bir ailenin kullanımı 1. kademede faturalandırılırken bu düzenleme ile 7 kişilik ailenin kullanımı 1. kademede kalacak.

Konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerleri tarifesinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak.

Su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatları da TÜFE oranında aylık güncellenecek.

İndirim kararının çıktığı toplantıda, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün genel kurulu yapıldı. Genel Kurul'da İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, bir sunum yaparak kurumun faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

SABAH/KENAN KIRAN