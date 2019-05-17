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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 07:33

'den kafa karıştıran hesabı! Uçuk rakamlar verdi

İyi Parti Genel Başkanı 'in leriyle ilgili Safranbolu'da yaptığı açıklama dikkat çekti. Meral Akşener'in 'daki seçimlere ilişkin verdiği "uçuk rakamlar" kafaları karıştırdı. Akşener'in hesabına vatandaşlardan tepki gecikmedi.

, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesinde düzenlediği iftar programında konuştu. Akşener'in konuşmasında geceye damga vuran açıklaması ise yerel lerine ilişkin oldu.

Akşener, 'da oy kullanan seçmen sayısı hakkında kafaları karıştıran rakamlar verdi.

AKŞENER'DEN "UÇUK RAKAMLAR"
Meral Akşener, İstanbul'da 31 Martta yapılan ler ile ilgili ilçe ilçe yaptırdıkları bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında seçmenin 3 milyon 700 bine yakında 'li seçmenin sandığa gitmediğini belirlediklerini öne sürdü. Öte yandan Akşener; teşkilatına uyarıda bulunarak, "CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız" şeklinde konuştu.

İŞTE AKŞENER'İN HESABI VE GERÇEKLER...
Oysa 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yapılan seçim sonuçlarına göre; İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 939, kullanılan oy 8 milyon sekiz yüz altmış altı bin 614, sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 1 milyon yedi yüz dört bin 325 olarak kayıtlara geçmişti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GECİKMEDİ
Bu hesap vatandaşlar tarafından Meral Akşener'e tepki olarak geri döndü. Bir vatandaş Akşener'e "Oy kullanmayan 3 milyon 700 bin AK Parti, 2 milyon 780 bin CHP olmak üzere toplam 6 milyon 480 bin seçmeni nereden buldunuz?" sorusunu yöneltti.

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