Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.05.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 21:38

cümlesinden rahatsız oldu, konuşma yapılmasına izin vermedi

meclis toplantısında ’ı anma ve kurtuluş savaşımızın önemi konulu bir konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Özdemir’e tepki göstererek mikrofonunu kapattı.

Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik edip Gazi 'ü anarak söze başlayan 'in konuşması sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonu kapattı.

15 TEMMUZ'DAN RAHATSIZ OLDU
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özdemir, "Bugün konuşmamda bizleri bu bayramı armağan eden gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettim. Hemen bir sonraki cümlem ise milli iradeye sahip çıkan şehitlerini anmak olacaktı. Ayrıca gezi gençliği gibi yakıp yıkmak yerine sağduyu ve aklın önderliğinde bir gençlik yetiştirelim diyecektim. Son olarak da seçme ve seçilme yaşını düşüren teşekkür edecektim. Ancak Sayın Yavaş buna müsaade etmedi" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMansur Yavaş 15 Temmuz cümlesinden rahatsız oldu, konuşma yapılmasına izin vermedi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri