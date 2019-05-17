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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 21:42

Nerede oy kullanacağım? Seçmen sorgulama e-devlette

'da seçmenler, İstanbul inde nerede oy kullanacağını bugünden itibaren e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Seçmen sorgulama e-devlette

'nun () 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel lerinde Seçimini iptal etmesi nedeniyle 2019'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.

"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"

Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti.
Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.
Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

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