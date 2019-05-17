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'den İmamoğlu'na oy şartı: Öcalan'a tahliye

, dilinin altındaki baklayı çıkardı. İmamoğlu’na verilecek oyların karşılığı olarak Öcalan’a tahliye için destek isteyecekleri anlaşıldı...

Niyetleri belli

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı , 'nin İstanbul adayı 'na vereceği desteğe karşılık, İmralı Cezaevi'nde yatan Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tahliye edilmesini istiyor. Diyarbakır'da yapılan HDP kongresinde İmamoğlu'na verilecek destek tekrarlanırken, Eşbaşkan de ağzındaki baklayı çıkardı. Niyetlerinin Öcalan'ı tahliye ettirmek olduğunu, bunun için CHP ile işbirliğine gittiklerini söyledi. Temelli "23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil, bir demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet tüm samimiyetiyle, mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye'nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır. İmralı'nın yolu açılır" dedi. Böylelikle gerçek niyetlerini açık açık dile getirdi. Böylece HDP'nin açıktan ittifak yapma stratejisinin altındaki plan da bu şekilde ortaya çıktı. Siyasi kulislerde, CHP'ye yönelik baskı açıklamalarının hedefinde Teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'dan tahliye edilmesinin yolunu açmaya yönelik bir girişim olduğuna dikkat çekiliyor. CHP'nin bu konuda alacağı tavır ise merak ediliyor.





Sezai Temelli, 31 Mart öncesi yaptığı açıklamada ise "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da seçilmişlerse bilecekler ki Kürt oylarıyla seçilmişlerdir" demişti.

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