Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lasti dükkanında, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 işyerine daha sıçradı.
Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lasti dükkanında, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 işyerine daha sıçradı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.