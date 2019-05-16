Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.05.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 01:35

’da lastikçiler sitesinde ! 3 dükkan kül oldu

'da İvedik ’nde çıkan da 3 oto lastik dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lasti dükkanında, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 işyerine daha sıçradı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAnkara’da lastikçiler sitesinde yangın! 3 dükkan kül oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri