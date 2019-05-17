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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 14:42

'de inanılmaz anlar! Yakalanacağını anlayınca...

'de açık cezaevinden firar eden Cevahir Y. (30), sabah erken saatlerde kendisinden şüphelenen mahalle bekçilerinden kaçtı. Yakalanacağını anlayınca havaya ateş ettiği silahı kendisine doğrultarak edeceğini söyleyen Cevahir Y., polis ve özel harekat ekiplerinin 8 saat süren ikna çabalarının ardından tabancasını bırakarak teslim oldu.



Eskişehir'de uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir Açık Cezaevi'nde bulunan Cevahir Y., izinli olarak çıktığı cezaevine dönmedi. Sabah 05.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde dolaştığı sırada mahalle bekçilerinin dikkatini çeken Cevahir Y., bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp, havaya 2 el ateş ederek kaçtı.

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