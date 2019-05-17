Eskişehir'de uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir Açık Cezaevi'nde bulunan Cevahir Y., izinli olarak çıktığı cezaevine dönmedi. Sabah 05.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde dolaştığı sırada mahalle bekçilerinin dikkatini çeken Cevahir Y., bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp, havaya 2 el ateş ederek kaçtı.