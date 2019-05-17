Başkan Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti



Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.





Daha sonra Büyük Çamlıca Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.







