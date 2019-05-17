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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 14:19

Başkan Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra 'ne geçerek cuma namazını kıldı.


Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra 'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.



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