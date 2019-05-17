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  • 17.05.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 15:31

Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti

Başkan , Cuma namazını Büyük ’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.


, anne ve babasının kabrini ziyaret ettikten sonra Büyük 'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol güzergahında aracını durdurarak burada vatandaşlarla sohbet etti.



Vatandaşların arasındaki yaşlı bir teyzenin, Erdoğan'la konuşurken yaşadığı mutluluk fotoğraf karesine yansıdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli bir vatandaşla sohbet ettiği görüldü.



Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

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