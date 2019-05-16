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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 01:00

'de /'nın sözde askeri meclis merkezine saldırı: Sözde sorumlusu öldürüldü

'de /'nın sözde askeri meclis merkezine saldırı: sorumlusu terörist elebaşı öldürüldü

YPG/PKK'nın sözde Münbiç sorumlusu öldürüldü

'nin ilçesinde, terör örgütü /'nın sözde askeri meclis merkezinde meydana gelen yı terör örgütü üstlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde yaşanan patlamada, aralarında YPG/PKK'nın sözde Münbiç sorumlusu terörist elebaşlarından Robar Münbiç ve çok sayıda YPG/PKK'lı terörist öldü. Bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluşmuştu.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yapmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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