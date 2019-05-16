Suriye'nin Münbiç ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde yaşanan patlamada, aralarında YPG/PKK'nın sözde Münbiç sorumlusu terörist elebaşlarından Robar Münbiç ve çok sayıda YPG/PKK'lı terörist öldü. Bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluşmuştu.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yapmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.