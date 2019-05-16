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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 18:08

Son dakika... 'te /'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama

'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde, terör örgütü /'nın sözde askeri meclis merkezinde bir patlama meydana geldi.

YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde patlama

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde bir patlama yaşandı.

Bomba yüklü araçla yapıldığı tahmin edilen saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluştu.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı. Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana / işgalinde bulunuyor.

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