Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bölgede hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u arayarak heyelan hakkında bilgiler aldı ve konu hakkında talimatlar verdi.
Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bölgede hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u arayarak heyelan hakkında bilgiler aldı ve konu hakkında talimatlar verdi.
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