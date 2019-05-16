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  • 16.05.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 18:27

Başkan Erdoğan Ordu’daki heyelan hakkında 'dan bilgi aldı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Başkan , ’u arayarak bilgi aldı, tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdi. Bölgede hareketliliğin sürdüğü belirtilirken Başkan Erdoğan'ın her türlü desteğin verilmesini isteyerek afetzedelere geçmiş olsun dileklerinin iletilmesini istediği bildirildi.

Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bölgede hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u arayarak heyelan hakkında bilgiler aldı ve konu hakkında talimatlar verdi.

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