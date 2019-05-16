Aydın'da vatandaşların pahalı olmasından şikayet ettikleri su ücretlerinin düşürülmesi için AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri adım attı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu (ASKİ) toplantısında AK Parti Grubu tarafından su ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim sağlanması amacıyla önerge verildi. Önergeyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Güler, "Mevcut su tarifeleri vatandaşlarımıza ağır gelmekte ve tepki almaktadır. En temel ihtiyaç olan su bedelleri ile buna bağlı atık su bedellerinin yüzde 50 oranında indirilmesini Aydınlı vatandaşlarımız adına talep ediyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA EVET, AYDIN'DA NEDEN HAYIR?"

AK Partililerin suya indirim yapılması için verdiği önerge CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. AK Partililer önergenin reddedilmesine tepki gösterirken, AK Parti Aydın eski Milletvekili Mehmet Erdem de sosyal medyadan tartışmalara katıldı. "İstanbul'da suya indirim için verilen teklife 'evet' denilirken, Aydın'da neden 'hayır' deniliyor?" diye soran Erdem, "AK Parti Grubu Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda su ücretlerine yüzde 50 indirim teklif etti. CHP ve İP su ücretlerinde yüzde 50 indirime 'hayır' dedi. İstanbul'da suya indirim teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilerek komisyona sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İP Grubu teklife 'evet' derken, Aydın'da 'hayır' dedi. Neden?" diye sorarak tepkisini dile getirdi.