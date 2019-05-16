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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 19:09

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

'nden son dakika uyarısı yapıldı. Marmara, , 'nun kuzeyi, Batı ve Orta 'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı illerde aralıklı ve yerel olmak üzere bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı illerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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