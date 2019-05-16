Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.05.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 18:54

'de ! Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı

'de yaşayan A.'nın (25), kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek, bindirdiği otomobili dağlık alana çekip, 7 yerinden bıçakladığı öne sürüldü. S.A.'nın annesi, bir süredir kullandığını iddia ettiği Cavit A.'nın, son dönemde halüsinasyon görüp, gereksiz kıskançlıklar yaptığını, 3 hafta önce de S.A.'nın parmağını kırdığını söyledi. S.A. ve bebeğinin sağlık durumu iyi. Polis, Cavit A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde, Balçova'da meydana geldi. Araç kiralama işiyle uğraşan 1 yıllık eşi A.'dan boşanmak isteyen; ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen, 4 aylık hamile S.A., iddiaya göre, 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyen kocasının otomobiline bindi.

"SENİ KAHVALTIYA GÖTÜRECEĞİM"
Çift, Yeşilyurt semtindeki evden çıkıp, araca bindi. Cavit A., otomobili Balçova'daki dağlık alanda durdurdu ve S.A.'ya saldırmaya başladı. S.A.'yı döven Cavit A., daha sonra boynu dahil 7 yerinden bıçakladı. Cavit A., ardından hamile eşinin olay yerinde bırakıp, otomobille kaçtı.

S.A.'nın yardım çığlığını duyan çevreden biri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, S.A.'yı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen hamile kadın, daha sonra Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, 4 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirlendi.

'OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI'
S.A.'nın annesi, "Kızım, evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip, gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım, polise giderek, şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp, mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
Polis, Cavit A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de koca dehşeti! Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri