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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 18:39

açıkladı! Terör örgütüne büyük darbe

, bölgesinde devam eden operasyonlarda ’lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe

Son dakika gelişmesine göre, , bölgesinde devam eden operasyonlarda 'lı teröristlere ait bir depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkâri Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK'lı teröristlere ait bir depoda, 53 kutu 23.5 mm Doçka mühimmatı (bin 484 adet), 34 sandık 12,7 mm uçaksavar mühimmatı (2 bin 890 adet), 74 sandık 7,62 mm P. Tf. mermisi (51 bin 800 adet), 3 varil dolusu AK-7 P. Tf. şarjörü, 7 el bombası, 4 adet M-16 şarjör, 19 adet Kaleşnikof şarjör, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

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