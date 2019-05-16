Irak ile askeri güvenlik anlaşması

Başkan Erdoğan ile Irak Başbakanı Abdulmehdi, Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan ve Abdulmehdi, iftarın ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Temaslarımızda DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik. Bunun için Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım ve istihbarat teşkilatı başkanım üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecekler" dedi. Abdulmehdi de Türkiye ve Irak'ın iki komşu ülke olduğunu belirterek "Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidi oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bağlamda işbirliğimizi güçlendireceğiz" diye konuştu.
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