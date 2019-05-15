Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığına Ümit Orhan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Hakkı Tok'un ataması yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül'ün ise görevinden alınmasına karar verildi.



​TBMM KARARI RESMİ GAZETE'DE

Ayrıca TBMM'de down sendromlu ve otistik bireyler için kurulan araştırma komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik oldu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sözcü, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise katip üye seçildi.

Komisyon üyeleri ise HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den oluştu.



HSK KARARLARI DA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Nisan 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nın bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2019 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ya yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.