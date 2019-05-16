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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:49

'nin bayrak düşmanlığı sürüyor! Türk bayraklarını indirdi

'li , 31 Mart leri kazanmasının ardından il genelinde bulunan caddelerdeki aydınlanma direklerine asılı Türk bayraklarını indirdi. HDP'li belediyenin bu kararı vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Talimatı HDP’li Belediye başkanı ’nın verdiği ortaya çıktı.

HDP'nin bayrak düşmanlığı sürüyor!

'da lerin ardından caddelerde aydınlanma direklerine asılı Türk bayraklarının ve Cumhurbaşkanı 'a ait fotoğrafların indirildiği ortaya çıktı.

İki buçuk yıldır kayyum yönetiminde olan 'nde i kazanınca Türk bayrakları caddelerdeki aydınlatma direklerinden indirildi. Talimatı HDP'li Belediye başkanı 'nın verdiği ortaya çıktı.

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı seçim kutlama programında ise, terör örgütü 'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunmuş, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulmuştu.

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