Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.
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