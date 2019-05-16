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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:33

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü 'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

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