ABD'nin öldürdüğünü iddia ettiği DAEŞ terör örgütü lideri Ebubekir el-Bağdadi, 5 yıl sonra 29 Nisan'da yayınlanan bir videoyla ortaya çıkmıştı. Videoda, hayatta olduğu ve örgütün saldırılarını yoğunlaştırmak için uğraştığı mesajını veren Bağdadi, iki kez 'Türkiye Vilayeti' başlıklı belgeleri göstererek Türkiye'yi örtülü tehdit etti. Örgütün propaganda görüntüsü, Bağdadi'yi destekleyen odakların kim olduğu sorularını yeniden gündeme getirdi. Sözkonusu videonun yayılım ağına bakıldığında DAEŞ-İsrail ilişkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Görüntüyü ilk kez Irak Yahudisi Rita Katz, kendi Twitter hesabından duyurdu. Video, paylaşımın ardından bir anda yayıldı.

Müslümanları şeytanlaştırma projesinin en hararetli günlerinde, DAEŞ tarafından başı kesildiği iddia edilen Steven Sotloff'un infaz görüntüsü Rita Katz'ın 'Site'sinde yayınlanmış, ancak daha sonra bu görüntünün sahte, öldürüldüğü iddia edilen Sotloff'un da İsrail ajanı ve hayatta olduğu ortaya çıkmıştı.

BU KADINA DİKKAT​

Rita Katz'ın, adeta bir film setinde çekilmiş görüntüsü veren videoda, Bağdadi'nin yanındaki kişilerin yüzünü buzlaması dikkatlerden kaçmadı. Tüm bu detaylar, çizilen senaryoları da kaynaklarını da ortaya koyması açısından dikkat çekti. Terör örgütlerinin mesajlarını yayınlamakla meşhur olan Katz, bu yolla ABD ve diğer batılı ülkelerin Orta Doğu politikalarını yönlendiren isim olarak tanınıyor. DAEŞ'ın bugüne kadar çok sayıda propaganda videosu Rita Katz'ın sahibi ve yöneticisi olduğu 'SİTE' isimli internet adresinde yayınlandı. 'SİTE' halen aktif olmasa da Katz, bu tür propaganda videolarını kendi Twitter hesabından yayınlamaya devam ediyor.

ASKERLİĞİNİ İSRAİL'DE YAPAN IRAK YAHUDİSİ

Aslen Irak Yahudilerinden olan Rita Katz'ın babası, İsrail'e ajanlık yaptığı suçlamasıyla Saddam Hüseyin yönetimi tarafından 1969'da idam edildi. O dönem 6 yaşında olan Katz, sonraki yıllarda diğer 3 kardeşi ve annesiyle birlikte İsrail'e götürüldü. İsrail'e göç edip burada askerlik yapan Katz, daha sonra ABD'ye giderek Yahudi Politika Merkezi'nde Gazeteci Steven Emerson'un yanında bir süre staj yaptı. Emerson, ABD istihbaratını yönlendiren Mossad çalışanı olarak biliniyor. Emerson'ı Türkiye, 28 Şubat sürecinde Merve Kavakçı'nın terör örgütleriyle ilişki içinde olduğunu iddia eden (1999) ve Türk basınında yayan Mossad tetikçisi olarak tanıyor.

SAHTE LADİN VİDEOSU​

Rita Katz, Mossad ajanı Emerson ile birlikte, George W. Bush döneminde Terörle Mücadele ve Güvenlik Birimi Başkanı Richard Clarke için çalışmalar yaptı. Emerson ve Katz'ın Richard Clark'a sundukları raporlarda henüz 11 Eylül saldırısı El Kaide'ye yüklenmemişken, ABD'de El Kaide aktivitelerinin arttığı iddiaları yer almış ve İslami siteler ile terörist listeleri verilmişti. Bu süreçte Katz, kurduğu 'SİTE' internet sitesi üzerinden teröristlerin propaganda videoları ve mesajlarını yayınlamaya başladı. Siteintelgroup.com adlı internet sitesi, 2004 yılında Usame Bin Ladin'in sahte videosunu seçimden birkaç gün önce yayınlayarak Bush'un seçimi kazanmasına etki etmişti. Videoda Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarını kendilerinin yaptığını kabul ediyordu. ABD, birçok ülkenin de desteğiyle, Bin Ladin ve El-Kaide terör örgütüyle mücadele iddiasıyla Afganistan'a girdi. Çok sonra, Afganistan işgalini meşrulaştıran videonun sahte olduğu ortaya çıktı.​

AMERİKA'YI YAHUDİ İSTİHBARATI YÖNETİYOR

21 Mart 2008 tarihi itibariyle SİTE'ın kullandığı IP adresini İsrail bağlantılı 138 internet sitesinin kullandığı tespit edildi. SITE IP adresini kullanan bir diğer kuruluş olan Orta Doğu Medya Araştırmaları Enstitüsü (MEMRİ) de SİTE benzeri yayınlarıyla tanınan bir internet sitesine sahip. MEMRİ'nin kurucuları da yine İsrail istihbaratı kaynaklı Meyrav Wurmser ve Yigal Carmon. Romanya doğumlu olan Yigal Carmon, İsrail ordusunda bulunmuş, İsrail istihbaratında çalışmış bir isim. Carmon, Yitzhak Shamir ve Yitzhak Rabin'in terör danışmanlığını da yapmıştı. Meyrav Wurmser'in eşi David Wurmser ise Dick Cheney'in Orta Doğu danışmanlığını yaptı. Yine Meyrav Wurmser ile eşinin kurduğu 'Delphi Global Analysis' Danışmanlık'ta John Bolton'un da üye grubunda bulunduğu biliniyor.

DAEŞ'İN SÖZCÜSÜ GİBİ​

Rita Katz, İstanbul'daki Reina saldırısını DEAŞ'ın yaptığını ilk açıklayan isimdi. Yine Berlin saldırısında da DEAŞ sözcüsü gibi davranarak örgütün bu saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Katz'ın kurduğu ve teröristlerin mesajlarını yayınladığı SİTE internet sitesi, uzun yıllar yayına devam ettikten sonra kapandı. SİTE'den Steven Sotloff isimli kişinin kafasının kesilme görüntüleri yayınlanarak Orta Doğu müdahaleleri meşrulaştırılmıştı. Yıllar sonra bu videonun da sahte olduğu, kafası kesildiği iddia edilen Steven Sotloff'un İsrail vatandaşı olduğu, istihbarata çalıştığı ortaya çıktı ve DEAŞ'lılarla çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

HALKBANK KUMPASINDA TANIDIK İSİM: JONATHAN SCHANZER​

Rita Katz'ın İsrail'den Amerika'ya gittikten sonra gazeteci Steven Emerson ile birlikte çalışmaya başladığı Yahudi Politika Merkezi'nin başkanlığını uzun yıllardır yapan Jonathan Schanzer de tanıdık bir isim. Halen Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD- Foundation for Defence of Democracies) kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürüten Schanzer'in FDD'deki biyografisinde Yahudi Politika Merkezi başkanlığı yaptığı bilgisi açıkça gizleniyor. Schanzer, aynı zamanda Halkbank davasına atanan iki bilirkişiden biri.