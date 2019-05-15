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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:19

'dan skandal karar! Başkan Erdoğan'a saldırı planlayan 9 DHKP-C'li serbest bırakıldı

İki sene önce 'da, Başkan 'a saldırı planladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 DHKP-C'li terörist serbest bırakıldı. Serbest bırakılan teröristler arasında, 2013'te ve saldırılarının faili olan isimli örgüt üyesi de var.

'ın 2017'deki ziyareti öncesi Erdoğan'a saldırı planladıkları iddiasıyla Atina'da yakalanan 9 DHKP-C'li serbest bırakıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRACAKLARDI
Yunanistan'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP-C'nin 9 üyesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu iddia edilmiş, bir saldırı planladıkları ileri sürülmüştü.

Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonda ele geçirilen notlarda, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a roketatar, el bombaları ve molotofkokteyleri ile bir suikast planladığını gösteren bir taslağın ortaya çıkarıldığı ifade edilmişti.

Saldırı planında Erdoğan'a "Akrep" kod adının verildiği belirtilirken, Cumhurbaşkanının konvoyunun geçişi sırasında iki taraftan roketatarlarla saldırı gerçekleştirilecek ve bir grup örgüt üyesi ise aracın arkasından saldırıya devam edecekti.

ARALARINDA HASAN BİBER ADLI TERÖRİST DE VAR
2017 yılının Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi Türk vatandaşı, tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te ve saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkati çekmişti.

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İşte bunun için karadan karaya saldırı cruise füzeleri üretilmelidir.lavron kampını vuracak füzelerin olursa yunanın eli kolu bağlı olur.biz bu ülkede Tomahawk tipi füzelere yoğunlaşmalıyız.nokta atışı bu önemli,ABD ve Rusya bu işte çok iyiler.ABD olmazsa Rusya dan slınmalı teknoloji.

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cevapla 15.05.2019 14:46
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