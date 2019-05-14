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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 06:31

Son dakika: kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla "" oluşturuldu.


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'de yayımlandı.

Kararname ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla nun oluşturulması kararlaştırıldı.

Buna göre, kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Ayrıca kurulun çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemelerin de Cumhurbaşkanınca belirlenmesi kararı verildi.

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