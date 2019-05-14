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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 02:26

'ye yönelik saldırı girişimine ilişkin 'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , iki DHKP-C'li teröristin 'ye yönelik saldırı girişimine ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Altun'dan saldırı girişimiyle ilgili önemli açıklama

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımları;

DHKP-C'li iki teröristin Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir. Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır.

Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır. Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun.

Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız 'ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.

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