Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
ABD İLE S-400 GERİLİMİ
ABD'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin.Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. Bitmiş bir anlaşma. Ertelemeyi neden konuşalım? S-400 ve F-35 için komisyon kurulması için Türkiye ve ABD arasında görüş alışverişi sürüyor. ABD yapıcı ve iyi niyetliyse teklifimizi kabul eder.
İDLİB'DEKİ GELİŞMELER
İdlib'de rejimin saldırılarını durdurması lazım. Rejim garantörleri İran ve Rusya'dır. Endişelerimiz elbette var. Bunların durması gerekiyor. Suriye rejim güçlerinin saldırganlığı, anayasa komisyonu kurulması konusunda mesafe kat edilmişken zarar veriyor.Gözlem noktalarımıza yönelik bir saldırı yok.
İdlib çalışma grubunun bir an önce bir araya gelmesiyle ilgili Putin ve Erdoğan mutabık kaldı.
DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMALARI
Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağız. Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halklarının haklarını garanti altına almadan tek taraflı sondaj çalışmaları yürütüyor. Akılcı yaklaşımlar yerine tek taraflı adım atarlarsa biz de gereğini yapacağız.
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ABD, BATI ÖFKESİNDEN ÇATLIYOR ,S400 ALIYORUZ DİYE ,AKLA GELMEDİK ŞEYTANCA YÖNTEMLERLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR ,ÇATLASANIZDA PATLASANIZDA S400 LER BİZİM OLACAK ,KENDİLERİNDE ATOM BOMBASI VAR ,İLK ÖNCE SİZ ONU AÇIKLAYIN ,ŞEREFSİZ KAFİRLER ..
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