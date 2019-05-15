Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.05.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 14:09

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, S-400 tesliminin erteleneceği yönündeki iddialara yanıt vererek, "Erteleme veya durdurma gündemde değil. Bitmiş bir anlaşma, ertelemeyi neden konuşalım?" dedi.


Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD İLE S-400 GERİLİMİ
'nin endişeleriyle ilgili uzmanlar karar versin.Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. Bitmiş bir anlaşma. Ertelemeyi neden konuşalım? S-400 ve F-35 için komisyon kurulması için ve ABD arasında görüş alışverişi sürüyor. ABD yapıcı ve iyi niyetliyse teklifimizi kabul eder.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER
İdlib'de rejimin saldırılarını durdurması lazım. Rejim garantörleri İran ve Rusya'dır. Endişelerimiz elbette var. Bunların durması gerekiyor. Suriye rejim güçlerinin saldırganlığı, anayasa komisyonu kurulması konusunda mesafe kat edilmişken zarar veriyor.Gözlem noktalarımıza yönelik bir saldırı yok.

İdlib çalışma grubunun bir an önce bir araya gelmesiyle ilgili Putin ve Erdoğan mutabık kaldı.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMALARI
Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağız. Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halklarının haklarını garanti altına almadan tek taraflı sondaj çalışmaları yürütüyor. Akılcı yaklaşımlar yerine tek taraflı adım atarlarsa biz de gereğini yapacağız.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
TARSUSLU TARSUSLU

ABD, BATI ÖFKESİNDEN ÇATLIYOR ,S400 ALIYORUZ DİYE ,AKLA GELMEDİK ŞEYTANCA YÖNTEMLERLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR ,ÇATLASANIZDA PATLASANIZDA S400 LER BİZİM OLACAK ,KENDİLERİNDE ATOM BOMBASI VAR ,İLK ÖNCE SİZ ONU AÇIKLAYIN ,ŞEREFSİZ KAFİRLER ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 16:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri