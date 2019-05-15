İzmir'de bir kimya öğrencisi tarafından sipariş verilen potasyum siyanür, anne ve babasının hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu haber ile birlikte potasyum siyanür merak konusu oldu. Peki potasyum siyanür nasıl öldürür? Siyanür zehirlenmesi nedir? Nasıl önlem almak gerekir? İlk müdahale nasıl olmalı? İşte merak edilenler... Potasyum Siyanür, Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının tipik isimidir. En önemli olanları, sodyum siyanür ve potasyum siyanür olarak bilinir. Endüstriyel olarak ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler.

SİYANÜR NERELERDE KULLANILIR?

Siyanür ve siyanür çeşitleri birçok sanayi alanında tüketilir. Yaygın olarak hidrosiyanik asit siyanürü kimyasal madde üretiminde, hayvan yeminde ve haşere ilaçlarında kullanılır. Sodyum siyanür ise genellikle madencilikte olmak üzere kimya sanayi ve optik endüstrisinde de kullanılır.

Madencilikte siyanür kullanımı 1880'li yıllara dayanmaktadır. Özellikle metallerin üretiminde kullanılan siyanürün, günümüzde altın ve gümüş üretiminde çevreye zararı olmayan alternatifi vardır; bu alternatiflere örnek olarak tiyo üre verilebilir. Ancak üretim sonucu oluşan artıklardaki siyanürü uzaklaştırmak INCO prosesi ile mümkündür . Bununla birlikte siyanür bozundurma ünitesi bulunmayan tesislerde siyanür artıklarının, yeraltı sularına karışma ihtimali vardır.. Dünyanın en güvenli sayılan siyanürlü altın işletmelerinde bile çevre felaketleri gözlenmiştir. Ancak uygun bozundurma ünitesi (INCO) ve standartlara uygun olarak yapılmış bir atık barajı ile bu tür problemler bertaraf edilebilmektedir.



POTASYUM SİYANÜR NEDİR?

Potasyum Siyanür, Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının tipik isimidir. En önemli olanları, sodyum siyanür ve potasyum siyanür olarak bilinir. Endüstriyel olarak ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler. HCN (Hidrosiyanik asit), acı badem kokusunda çok uçucu bir sıvıdır. 28 santigrat derecede kaynamış. Sudaki çözeltisi çok fit asittir. Siyanür ve bileşikleri kimyevi yollarla üretilebildiği benzeri, birtakım bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü natürel şeklinde üreten birçok bitki, bakteri ve haşere vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri natürel şeklinde üretmektedir.

POTASYUM SİYANÜR NASIL ÖLDÜRÜR?

Yüksek miktarda siyanür, vücudumuz için tehlike arz etmesine rağmen eser miktarda vücudumuzda ve çeşitli yiyeceklerin içinde bulunur. Vücutta depolanmaz, kanserojen değildir. Günümüzde en çok sigara dumanı ve yangınların dumanının solunması ile maruz kalınmaktadır. Siyanür kanda bulunan methemoglobin'e irreversible (geri dönüşümsüz) bir şekilde bağlanarak etkinlik gösterir. Bu özelliği kanın dokulara oksijen perfüzyonunu sağlayamaması sonucu hipoksi'ye ve sonuçta hipoksik şok ve ölüme neden olur. Oksijen mevcuttur fakat kanda taşınamaz. Vücut adeta oksijen havuzunda boğulur.

Tedavide amaç zehirli maddenin zehirsiz başka bir metabolite çevrilmesidir. Bunun için öncelikle hastaya sodyum nitrit verilir. Bu madde methemoglobin'e siyanür ile yarışmalı olarak bağlanır ve siyanür bu sayede methemoglobin'e bağlanamaz. Daha sonra verilen sodyum tiyosülfat ise siyanür ile reaksiyona girerek tiyosiyanat oluşturur. Bu madde vücut için toksik değildir ve böbreklerden atılır.



POTASYUM SİYANÜR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Potasyum siyanür zehirlenmesi etkisini çok hızlı bir şekilde kendini gösterir. Neredeyse anında solunduğunda veya mideye salındığında - birkaç dakika sonra gibi kısa zamanda . Deri ve mukoza siyanid sayesinde yavaşça emilir. Potasyum siyanür zehirlenmesi belirtileri, alınan doza ve zarara karşı kişisel duyarlılığa bağlıdır.

Siyanik potasyum, alındığında, toz ve çözelti buharlarının solunması ile zehirlidir; Ayrıca, özellikle hasar görmüşse cilde nüfuz edebilir. İnsanlar için ölümcül potasyum siyanid dozu, vücut ağırlığının 1.7 mg'ıdır. İlaç yüksek derecede toksik madde grubuna aittir, kullanımı tüm olası ciddiyetle kontrol edilir.

Siyanürün etkisi glikoz ile birlikte zayıflar. Çalışırken bu zehirle temas kurmak zorunda kalan laboratuar çalışanları, yanaklarının arkasında bir parça şeker tutarlar. Bu, yanlışlıkla kana giren toksinin mikroskobik dozlarını nötralize etmenize izin verir. Ayrıca, zehir tam olarak mideye daha yavaş emilir, bu da vücudun glikoz ve diğer bazı kan bileşikleriyle oksidasyon yoluyla zararlı etkilerini azaltmasını sağlar. Plazma litre başına yaklaşık 140 µg olan az miktarda siyanür iyonu kanda dolaşarak metabolizmanın doğal bir metabolitidir. Örneğin, B12 vitamin - siyanokobalaminin bir parçasıdır. Ve sigara içenlerin kanında iki kat daha fazladır.