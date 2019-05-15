Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı.

VİDEO TAKTİĞİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İl Jandarma Komutanlığı 8 ay önce, Hacer Cengiz'in ortadan kayboluşunu aydınlatmak için faili meçhul olayları çözmekte başarılı olan 4 kişiden oluşan özel bir ekip kurdu. Savcılığın bilgisi dahilinde tüm aile üyeleri fiziki ve teknik takibe alındı. Özel ekip, Hacer Cengiz kayıp olarak aranırken, aile içinde öldürüldüğünü tahmin edip, evdeki tüm fotoğraf ve videoları da incelemek üzere aldı. Ekip, Hacer Cengiz ile oğlu Muhammet Cengiz'in yer aldığı daha önce çekilmiş resim ve kamera görüntülerinden 4 dakikalık duygusal bir video hazırladı. Geçen mart ayında Muhammet Cengiz, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılarak video izletildi. Muhammet Cengiz, videoyu izledikten sonra annesini, eşi Leyla'nın öldürdüğünü, daha sonra da birlikte gömdüklerini gözyaşı içinde itiraf etti.

İSKELET BULUNDU

Olayla ilgili, Hacer Cengiz'in bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu Muhammet Cengiz ile gelini Leyla ve torunu Mahmut Cengiz, dünürleri Ali Uğur ve H.U. cinayet şüphesiyle geçen 6 Mart'ta gözaltına aldı. Sorgularında torunu Mahmut Cengiz, babaannesinin gömüldüğü yeri jandarmaya söyledi. Ertesi gün Mahmut Cengiz'in tarif ettiği Susuz köyü kırsalında 1 dönümlük tarlada jandarma ekipleri Hacer Cengiz'in iskeletini buldu. Yapılan sorgulamada yaşlı kadını, gelini Leyla Cengiz'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet nedeninin yaşlı kadına ait tarla olduğu, öldürüldükten sonra da cesedinin aynı tarlaya gömüldüğü belirlendi. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

NEFES BORUSU KIRILMIŞ

Hacer Cengiz ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu da tamamlandı. Hacer Cengiz'in boyun bölümünde, nefes borusu hizasındaki kemiğin kırık olduğunun belirlendiği öğrenildi. Yaşlı kadının, boyun bölgesine uygulanan şiddet sonucu kemiğinin kırıldığı, boğularak öldürüldüğü kanaatine varıldı.