Dokunulmazlık dosyası bulunan 21 milletvekili hangileri? Fezlekeler Meclis'e geldi mi? Fezleke nedir? HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. (Investigation record) Sözlük anlamı, sonuç, özet demektir. Hukuk'ta kullanılan bir kavramdır. Yapılan bir hukuki soruşturmada, tarafların ifadelerini, olayla ilgili kanıtları, tanık beyanlarını kısaca özetleyen, soruşturmacının görüşünü ve vardığı sonucu ortaya koyan rapor için kullanılır.

Dokunulmazlık dosyası bulunan 21 milletvekili hangileri?

"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğullar, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü."

2'şer dosyası bulunanlar

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan, Berdan Öztürk ve Remziye Tosun'un 3, Salihe Aydeniz, Ahmet Şık, Musa Farisoğulları, Dersim Dağ, Nuran İmir ile Murat Sarısaç'ın ise 2'şer dosyası bulunuyor.

Son gelen 33 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 338 oldu.

Fezleke kelimesinin sözlükteki anlamı nedir?

1- Özet, hülasa.

2- Bir kararın kısaca yazılması.

3- hukuk tahkikat evrakı.

Fezleke ne demek? (Ekonomi)

(Investigation record) Sözlük anlamı, sonuç, özet demektir. Hukuk'ta kullanılan bir kavramdır. Yapılan bir hukuki soruşturmada, tarafların ifadelerini, olayla ilgili kanıtları, tanık beyanlarını kısaca özetleyen, soruşturmacının görüşünü ve vardığı sonucu ortaya koyan rapor için kullanılır.

FEZLEKE NEDİR? MİLLETVEKİLLİĞİ NASIL DÜŞER?

Fezleke deyimi, aslında günlük hayatımızda bilerek ya da bilmeyerek çok kullandığımız kavramlardan biri. Bir sorunu kısa ve öz olarak anlatmak, konu hakkında kısa bilgi vermek anlamına gelen kelime Hukuki ve Siyasi alanda farklı işlevler için kullanılıyor. Milletvekiliğinin düşürülmesi ise dokunulmazlığın ortadan kaldırılması işleminden sonra başlatılabiliyor.

