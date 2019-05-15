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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 18:24

Son dakika: ’li terörist bomba yüklü motosikletle yakalandı

'un güneyinde, güçlerinin kontrolündeki bir köye bomba yüklü motosiklet ile saldırı hazırlığında olan /'lı terörist yakalandı.

YPG’li terörist bomba yüklü motosikletle yakalandı

'un güneyinde, ile Fırat Kalkanı bölgesi sınırının sıfır noktasında bulunan güçlerinin kontrolündeki Mahsanlı köyüne bomba yüklü motosiklet ile saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı. Eylemi gerçekleştirmeden yakalanan terörist, kendisini Münbiç'te Azad kod adlı /'lı üst düzey bir teröristin gönderdiğini ve saldırıyı gerçekleştirmek için örgüt tarafından 250 dolar verildiğini söyledi.

Teröristin Cerablus'ta sorgusu sürerken bomba yüklü motosiklet ise imha edildi.

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