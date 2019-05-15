Cerablus'un güneyinde, Münbiç ile Fırat Kalkanı bölgesi sınırının sıfır noktasında bulunan ÖSO güçlerinin kontrolündeki Mahsanlı köyüne bomba yüklü motosiklet ile saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı. Eylemi gerçekleştirmeden yakalanan terörist, kendisini Münbiç'te Azad kod adlı YPG/PKK'lı üst düzey bir teröristin gönderdiğini ve saldırıyı gerçekleştirmek için örgüt tarafından 250 dolar verildiğini söyledi.

Teröristin Cerablus'ta sorgusu sürerken bomba yüklü motosiklet ise imha edildi.