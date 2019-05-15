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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 22:39

Dışişleri'nden DHKP-C'li teröristleri serbest bırakan 'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığ, İki sene önce 'da, Başkan 'a saldırı planladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 DHKP-C'li teröristin serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

'den, iadesini istenen dokuz DHKP-C'li teröristin 'da verilen beraat kararına çok sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da tutuklanan DHKP-C'li teröristlerin beraat etmesi hakkındaki soruya verdiği cevap şu şekilde;

YUNANİSTAN, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÜVENLİ LİMANI HALİNE GELDİ
DHKP-C, ve gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan'da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kul edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan Polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye'de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz dokuz DHKP-C mensubuna yönelik bugün verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan'da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır.

Ayrıca DHPK-C, AB'nin de terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa'da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır.

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