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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 01:46

: Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , halkının 'da tekrar sandığa gideceğini hatırlatarak, "Ne yapıyoruz? 23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, bu coşku, bu sevgi sizde olduğu müddetçe evelallah bizim önümüzde hiç kimse duramaz." dedi.

, Sultançiftliği Merkez Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından Atatürk Bulvarı'ndaki Sultangazi Belediyesi ramazan etkinlik alanına yürüdü. Vatandaşların "Binali Başkan" sloganları ve şarkılar eşliğinde alana geçen Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak sık sık poz verdi.

Etkinlik alanında vatandaşlara hitap eden Yıldırım, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak, "Geleceğimiz aydınlık olsun. Fazla söze hacet var mı? O halde ne diyoruz? Her şey daha güzel olacak. Her şey Sultangazi ile daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un yüksek bir oyla seçildiğini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Size çok teşekkür ediyorum. Beni de desteklediniz. Ama azcık eksik kaldı. Biliyorsunuz ler yenilenecek. 'da tekrar sandığa gidiyoruz. Ne yapıyoruz? 23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, bu coşku, bu sevgi sizde olduğu müddetçe evelallah bizim önümüzde hiç kimse duramaz. Hiç endişeniz olmasın. Biz liderimiz ile beraber ancak Rabb'imizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Önümüzde sayılı günler var. Bu günü saymazsak 36 günümüz var. Ne yapacağız? Daha çok çalışacağız, daha çok gönüllere gireceğiz. 31 Mart'ta sandığa gidemeyenleri bulacağız ve oy vermesini sağlayacağız. Söz mü? Bu zafer sizinle olacak. Her zaman sizinle oldu, bunu da sizinle başaracağız."

"BOŞ LAFLA DEĞİL, PROJELERİMİZLE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"
İl Başkanı Bayram Şenocak da 23 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceğine değinerek, "Malum organize hırsızlıklar sonucunda, tarafından tekrarı yapılacak olan Başkanlığı seçimimizin de Binali başkanımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Katılımcılardan seçimde Yıldırım'a oy vermelerini isteyen Şenocak, "İstanbul'da Yıldırım için kapı kapı dolaşmaya söz veriyor muyuz? Yeni dönem gerçekten çok mu çok önemli. Hizmetin devamını istiyorsak Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz. Biz de projelerimizi anlatırız. Birleri gibi sadece boş lafla değil, biz projelerimizle İstanbul'da hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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