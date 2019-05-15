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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 01:09

'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı!

'da, gece kulübü sahibi Ali C. (40), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Korkunç olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 ADP 659 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali C.'nin aracının önü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

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