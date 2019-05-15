Korkunç olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 ADP 659 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali C.'nin aracının önü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.
Korkunç olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 ADP 659 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali C.'nin aracının önü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.
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