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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 11:02

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

Yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler askere gitmeyi bekleyen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini barındıran yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı gençler tarafından merak ediliyor. Düzenlemenin Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu.

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