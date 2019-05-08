Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler askere gitmeyi bekleyen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini barındıran yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı gençler tarafından merak ediliyor. Düzenlemenin Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu.