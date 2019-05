19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelinde çeşitli etkinliklerle ve çoşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs için en çok paylaşılan ve okunan 19 mayıs şiirlerini sizler için derledik. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 Mayıs şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık Atatürk şiirleri

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun, Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun. Kimi gafletteydi, kimisi dargın, Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk. İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın, Sonra Erzurum'da otağı kurdun. Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın, Amasya'dan emir ver, sen Atatürk. Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz, Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz. Gençliğe armağan, bu düğünümüz, Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk. ''Devlet millet için vardır.''diyordun, ''Millet vatan için var'' biliyordun. Uğruna can feda, bir ülke kurdun, Onunla bir ömür sür, sen Atatürk. Her Ondokuz Mayıs, anarız seni. Kulluktan kurtulduk, olduk medeni. Bu pırıltıların, sensin nedeni, Kaldırıp başını, görsen Atatürk. Hüseyin Celep

Bugün 19 Mayıs Gençlik bayramı var! Bugün Samsun ufkundan Yeni bir güneş doğar. Karanlığa gömülmüş, Vatana nur oldu O, Yas bağlayan ruhlara, Yüreklere doldu O... O bir yaman volkandı, Başbuğdu, kahramandı... Bugünü kuran odur, Yurdu kurtaran odur. Bugün 19 Mayıs Gençlik bayramı var! Bugün Samsun ufkundan Yeni bir güneş doğar. İ.Hakkı TALAS

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı Selam durdu kayığı, çaparası, takası, Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından Bir duman Duman değildi bu Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan Demir değil Sarılan anayurda Kemal Paşanın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına Çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar Kalktı takalar, İzin verseydi Kemal Paşa Ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar Cahit KÜLEBİ

Yurdu düşmanlar sardı, Güneşimiz karardı. Ninelerin gözleri Birer kanlı pınardı. Serin bahar meltemi Gibi beyaz bir gemi Samsun'a demir attı, Göklerimiz ağardı. Bu gemide inanan, Yurda şan, millete şan; Büyük, eşsiz kahraman Mustafa Kemal vardı. M.Necati ÖNGAY

19 Mayıs, Türk'ün temel taşıdır, Onun ardından gelen Kurtuluş Savaşı'dır. İşte Türk gençliğine, Sağlam temeldir, diye, Türk'ün bu şanlı günü Bırakıldı hediye. Dünya 19 Mayıs Bir kurtuluş düğünü. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor günü. R.Gökalp ARKIN

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; Yeleleri alevden al bir ata binmiş; Aşıyor yüce dağları, engin denizleri, Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum; Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında, Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere; Al bir ata binmiş yalın kılıç Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum; Ölmemiş bir Kasım sabahı; Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın; Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum; Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, Mavi gözlerini ışıl ışıl, görüyorum, Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Ümit Yaşar OĞUZCAN

Yıl 1919, Mayıs'ın on dokuzu. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını, Yeryüzüne can veren, Cana heyecan veren, Al yüzlü doğan güneş Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar; Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular. Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919, Uyanın Samsunlular; Uyumak ölüme eş, Diriltin ruhunuzu, Ufukta bir gemi var; Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü, İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, Kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü; Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919 Mayısın on dokuzu Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş Yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor. Üzülmemek elde mi; Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, O hız, doldukça damarlara kan gibi, Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak, Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi; Gittikçe büyükleşen Gölgene dikilmekten Karardı gözlerimiz. Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz! Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel; Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel. Celal Sahir EROZAN

Samsun'a ayak basmış kahraman bugün, Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda. Davul zurna sesinde şahlanır düğün, Gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Atanın rüyasına gelincikler sun, Emek bahçelerinin güzel gülünü... Biz sonsuz bir sabahtayız... O, uyusun, Sevincimiz coşturur onun gönlünü. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola, Dağlardan dağlara o zafer türküsü, Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola, Taze bir bahar açmış yurdun gözünü. Al bayrağım Ankara Kalesi'nde hür, Dalgalanmakta altın bir çağa doğru, Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru. On Dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk, Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı, Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk, Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı. Ceyhun Atıf KANSU

Ben «Bandırma Vapuru» Esme rüzgar esme halim perişan Mustafa Kemal'im güvertede Ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan Küçük köhne bir tekne Baştan ayağa dek iman dolu Bu hasretlik daha ne kadar uzar Uçmak isterim Samsun'a doğru Bakışlarım kararır gözlerim dolar, Ben «Bandırma Vapuru» Karadeniz'de küçük köhne bir tekne Yağma yağmur esme rüzgar Yolumu bekler Anadolu Gümüş dere durmaz akar. Mustafa Kemal'im güvertede Dayamış alnım ufka bakar. Ben «Bandırma Vapuru» Var git başımdan Karadeniz Bu gece efkarım var N'oldu ey gönül n'oldu Gümüş dere durmaz ağlar Kan ağlar altmış üç ilimiz Kan ağlar Anadolu Ben «Bandırma Vapuru» Mustafa Kemal'im güvertede Kaputuna bürünmüş Bakışlarında kararlılık saçlarında rüzgar Yıldızlar geçiyor alnından Uzak zaferlerin şavkı vurmuş yüzüne. Ben «Bandırma Vapuru» Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru Bir şey var gecenin içinde Rüzgarlarla karanlıklarla dağılan Bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in sevinciyle ağaran. Mesut TARCAN

Yurdu sarmıştı düşman, Olmuştu gözler birer kanlı pınar, 19 Mayıs'ta Bembeyaz bir gemi, Usulca Samsun'a geldi. Doğmuştu güneş o an. Açıldı gökyüzü,kalmadı duman. 19 Mayıs olmuş gençlere bayram, Atatürk'üm unutulmazsın sen Paşam. 23 Nisan dedin,çoçuk bayramı ettin. 19 Mayıs'ı gençlere hediyeledin. 10 Kasım deme bana... Ağlattın gidişinle ana,baba. Al bayrak göklerde, Tören yapılır her yerde, İsmin ise dillerde, Kutlarız Samsun'a gelişini Ata'm. Görmeden duyarak sevdik, Zaferlerinle hep övündük, Bir bayramında daha hepberaberdik, Şanını birkez daha dillendirdik, Sayfalarca yazsam seni anlatamam Ata'm.

Samsun'da o gün doğdu Türk'ün eşsiz güneşi, Arasalar bulunmaz Dünyada onun eşi. Bütün yurt inliyordu, Vatan gidiyor diye. O sanki Türk yurduna Gökten geldi hediye. Samsun, Sivas demedi Bütün yurdu dolaştı, Türk'ün bu öz evlâdı Vatanla kucaklaştı. Bin dokuz yüz on dokuz Türk'ün temel taşıdır. Ardından gelen savaş İstiklâl Savaşı'dır. Temiz Türk gençliğine Armağan olsun diye Bu büyük ve şanlı gün Bırakıldı hediye. Ramazan Gökalp ARKIN

Bugün on dokuz Mayıs, ülkemin kader günü, Dostların sevindiği düşmanın keder günü... Genç bir kutup yıldızı, parladı karanlıkta, Yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta. Özgürlüğün sevdası, yakıp dururken onu, Dehası cesareti getirdi mutlu sonu. Yeniden hayat verdi, yorulmuş bedenlere, Sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere. Küçücük bir adımla değişti kaderimiz, Mutluluğa dönüştü, derdimiz, kederimiz. Taşıyorken Atayı Bandırma bir gururla, Korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla. O masmavi gözleri dalarken ufuklara, Çoktan yelken açmıştı, gemisi umutlara. Ardı sıra bir avuç, yürekli vatansever, Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder. Yürek yürek birleşti tek vücut oldu millet, Elbet böyle olacak yakışmaz bize zillet. Adım adım hedefe, yürürken kutsal birlik, Toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik. İstiklal savaşımız, işte o gün başladı, Silahtan yoksun ordu dağda taşta kışladı. Gece gündüz demeden, kutsal savaşımızda, Birer birer yok oldu haçlılar karşımızda. Zafer ancak kendine inanlara koşar, Kendisine güvenen, aşılmaz dağlar aşar. İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet, Gazi ve şehitlerle kuruldu Cumhuriyet. Ey büyük Türk gençliği! Emanet artık sende, Onu koruyacaksın can durdukça bedende. Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın, Tüm dünya devleriyle, yarışa hazırlanın. Kasım KAPLAN

Samsun toprağında bir büyük lider... Limana yanaştı yaşlı gemiyle. Millete bir ümit, millete önder Çıkmıştı karaya tüm görkemiyle Umut taşımıştı cesaretiyle Yürekler dolusu Anadolu'ya Yürüdü vakarla, tüm heybetiyle Yeniden can verdi yorgun orduya Samsun böyle bir gün hiç görmemişti Altın harfler ile yazdı tarihe Samsun'a böylesi hiç gelmemişti Yetmez kelimeler, sığmaz tarife Vatana sevdalı bayrağa aşık Yiğitler toplandı ayak izinde. Doğmuştu Samsun'a en parlak ışık Parladı, nam saldı tüm yeryüzünde Büyük umutlarla tüm Türk Milleti Mustafa Kemal'in ardından koştu Asaletli kandan Türkün kudreti Vatana can vermek için yarıştı Kazım Karabekir ve Fevzi Paşa Sırt sırta Ata'ya destek verdiler Böylesi başlandı kutlu uğraşa Dünyaya yiğitlik dersi verdiler Kasım KAPLAN

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."

(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zafer barışın en kısa yoludur.

* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR

Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. Bunlardan biri 19 Mayıs 1919'dur. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk'ün Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır. 19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o şehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19 Mayıs yasa ile millî bayram kabul edildi.

Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Başarılarımızın hatırlanması ve bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. Milletçe kutladığımız bu milli bayramlar içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da vardır. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak ta kabul edilmelidir. Atatürk'ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir.

Atatürk, büyük bir bilinçle hareket ederek görevlerini büyük Türk ulusunun tam bağımsızlığını kazanacağı güne kadar tam manasıyla yerine getirmiştir.19 Mayıs 1919, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun ve Atatürk'ün doğum günüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk'ün bu günü gençlere armağan etmesi, genç Türk Devletinin hayata yeniden adım atması anlamını da taşıdığı düşünülmelidir.