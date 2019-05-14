

Yangın, Yeni Mahallesi Denizgülü Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daireyi tamamen sararken kısa sürede binanın içerisine duman kapladı. Bina sakinleri içeride mahsur kaldı. Üst katlarda mahsur kalanlar ise nefes almak için balkona çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise yangın yerinde bulunan meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.





BİNADAN ÇIKAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI.

İtfaiye ekipleri yangın çıktığı daireye girerek tazıkli su ile müdahale ederken bir yandan da binadaki duman tahliye fanı kullanarak çalışma başlattı. yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken bir kişi de ailesinin binada kaldığı endişesiyle sinir krizi geçirdi.





ÜST KATDA MAHSUR KALAN BİR KİŞİ SEDYE İLE DIŞARIYA ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışma yaptı. Üst kattaki dairede oturan Kadriye Altunay(83) itfaiye ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Altunay olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





1'BEBEK 4'Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE 15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Binadaki duman tahliyesinin ardından mahsur kalan vatandaşları itfaiye erleri tek tek kurtararak aşağı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen 1'i bebek 4'ü çocuk olmak üzere toplam 15 kişinin ambulansta tedavisi yapıldı. Dairede hasar meydana gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



