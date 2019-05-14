Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri ile gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinin, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri, gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yeryer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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