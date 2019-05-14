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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 07:10

saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor! 15 Mayıs

Son dakika... nu merak eden vatandaşların beklediği haber 'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı son hava durumu raporunda bazı illerimiz için "sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" uyarısında bulundu. Peki hangi illerimizde yağış var? , Ankara ve İzmir'de hava yağışlı mı? İşte Meteoroloji'nin son raporuna göre 15 Mayıs Çarşamba günü hava durumu...

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri ile gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 25°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinin, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri, gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yeryer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu

KARS °C, 24°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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