Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan araçtaki 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralı kurtarıldı.

Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir binanın istinat duvarı saat 17.37'de büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Kurtarma çalışması sırasında göçük altından 1 kişi yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Sitesi istinat duvarında, saat 17.45'te göçük meydana geldiğini bildirdi. Olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yaptığını belirten Yerlikaya, göçük altından bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Başakşehir'de çöken duvarın altında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Duvarın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde duvarın bir anda yerle bir olduğu anlar yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen seyir halindeki araçta duvarın altında kalıyor. Çökmenin ardından olay yerini toz bulutu kaplıyor.