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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:43

Son dakika: 'den acı haber: 1 asker

'nin sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan 'lı teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonrasında ilk belirlemelere göre 1 asker oldu. Bölgede Hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

'nin Derecik ilçesi sınırına yakın bölgedeki askeri üsse 'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker oldu.

Hakkari ve çevresindeki operasyonlar sürdürülürken, bugün sabah saatlerinde, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse, PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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