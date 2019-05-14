Hakkari 'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker şehit oldu.
Hakkari ve çevresindeki operasyonlar sürdürülürken, bugün sabah saatlerinde, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse, PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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