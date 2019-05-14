Şanlıurfa'da heyelan! 13 ev tahliye edilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberindeki Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Beyazgül, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Dün akşam burada bir heyelan oldu Allah'a hamd ediyoruz ki can kaybı yok ancak bugünden sonra neler yapılacağı konusunda yetkililerimizle istişarede bulunduk. Sistematik olarak tüm çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır ancak buranın riskli alanın devamında da önlemler alınması gerektiğini biliyoruz. Bütün bu çalışmaları belirli esaslar üzerinde yürüteceğiz. Birecik halkına geçmiş olsun diyoruz. Bir can ve mal kaybı olmadı ama büyük bir kazayı atlatmış bulunmaktayız. Büyükşehir belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. 13 ev riskli alan içerisindedir. Bu 13 evin tahliyesine ilişkin karar aldık. Onunla ilgili çalışmalarımızı başlattık. "

Dün Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana gelmiş, yamaçtan yola düşen kaya ve toprak parçaları dolayısıyla yol trafiğe kapanmıştı.



