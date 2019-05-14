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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 22:17

'da ! 13 ev tahliye edilecek

'da Birecik ilçesinde ın meydana geldiği alanda bulunan 13 evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Dün Birecik-Halfeti yolu yakınlarında heyelan meydana gelmiş, yamaçtan yola düşen kaya ve toprak parçaları dolayısıyla yol trafiğe kapanmıştı.

Şanlıurfa'da heyelan! 13 ev tahliye edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberindeki Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile ın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolu 'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Beyazgül, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Dün akşam burada bir heyelan oldu Allah'a hamd ediyoruz ki can kaybı yok ancak bugünden sonra neler yapılacağı konusunda yetkililerimizle istişarede bulunduk. Sistematik olarak tüm çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır ancak buranın riskli alanın devamında da önlemler alınması gerektiğini biliyoruz. Bütün bu çalışmaları belirli esaslar üzerinde yürüteceğiz. Birecik halkına geçmiş olsun diyoruz. Bir can ve mal kaybı olmadı ama büyük bir kazayı atlatmış bulunmaktayız. Büyükşehir belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. 13 ev riskli alan içerisindedir. Bu 13 evin tahliyesine ilişkin karar aldık. Onunla ilgili çalışmalarımızı başlattık. "

Dün Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana gelmiş, yamaçtan yola düşen kaya ve toprak parçaları dolayısıyla yol trafiğe kapanmıştı.


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