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  • 14.05.2019 22:25
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 22:47

'da ta geçen kamyon otomobili biçti...Feci kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

’nın Karacabey ilçesinde, ihlali yapan kamyon, otomobile çarparak metrelerce sürükledi. da 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Feci kaza kameralar tarafından kaydedildi.

, saat 17.00 sıralarında Balıkesir- yolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. ihlali yapan Suat T. yönetimindeki 17 EU 833 plakalı kamyon, kavşaktan karşı yöne geçen (31) yönetimindeki 16 Y 0150 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil kamyonun önünde metrelerce sürüklenirken, Suat T. aracı güçlükle durdurabildi. Kazanın ardından otomobil metal yığınına dönüştü.

Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Yalçın Çekiçoğlu ve yanındaki Erden Özalp (18), ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan evli ve bir kız çocuğu babası Yalçın Çekiçoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Suat T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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