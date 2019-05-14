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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 23:34

iftarda o ailenin misafiri oldu

, bu akşam iftarda bir aileye misafir oldu. Albayrak, "Beş kızdan sonra ilk erkek çocuklarını bekleyen Kılıç ailesinin, 'e sağlıkla kavuşmalarını ve mutluluklarının daim olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam iftarda bir aileye misafir oldu. İftardan çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Albayrak, o duygu dolu anları şu sözlerle paylaştı.

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