Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam iftarda bir aileye misafir oldu. İftardan çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Albayrak, o duygu dolu anları şu sözlerle paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam iftarda bir aileye misafir oldu. İftardan çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Albayrak, o duygu dolu anları şu sözlerle paylaştı.
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