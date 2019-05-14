Alınan bilgiye göre, ilçede tekstil firmalarına fason üretim yapan Onur Uzunel'den (30) haber alamayan eşi Ümmü Can Uzunel durumu jandarmaya bildirdi. Bu arada jandarma ekipleri, öğle saatlerinde Duacılı Mahallesi Dere Yolu mevkisinde terk edilmiş bir otomobil ihbarı üzerine olay yerinde inceleme başlattı.