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  • 14.05.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 22:37

'de kaybolan nin otomobiline ulaşıldı

'nin Sarayköy ilçesinde, kendisinden haber alınamayan nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede tekstil firmalarına fason üretim yapan Onur Uzunel'den (30) haber alamayan eşi Ümmü Can Uzunel durumu jandarmaya bildirdi. Bu arada jandarma ekipleri, öğle saatlerinde Duacılı Mahallesi Dere Yolu mevkisinde terk edilmiş bir otomobil ihbarı üzerine olay yerinde inceleme başlattı.

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