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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 16:31

Cumhur İttifakı'nın adayı 'dan İstanbullulara müjde

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , İstanbullulara müjdeleri sıraladı. Yıldırım, İstanbul'da su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacağını açıklarken, öğrenci akbilinin ise aylık 85 liradan 40 liraya düşürüleceğini duyurdu.

Yıldırım'dan İstanbullulara müjde üstüne müjde

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , İstanbullulara müjdeyi verdi. Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu şekilde yazdı:

İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak

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