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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 01:58

öğrencilerin davetini kırmadı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iftar yemeği için öğrenci evine konuk oldu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iftar yemeği için öğrenci evine konuk oldu.



"Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz." yazan Ensar Dikgöz adlı öğrencinin davetine Binali Yıldırım kayıtsız kalmadı. Yıldırım, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" diyerek ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuk olduğunu duyuran Yıldırım, "Üskürdar'da kankalarımla beraberiz..." dedi.




Yıldırım Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda ise,"​Üniversiteli kardeşlerimle aynı iftar sofrasını paylaşmak benim için ayrı bir mutluluktu." ifadelerini kullandı.

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Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

YILDIRIM FARKI. ÇOK GÜZEL HAREKET. SEÇİMDEN SONRADA DEVAM EDERSE HARİKA OLUR.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 15.05.2019 03:49
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