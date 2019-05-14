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: Hırsızlığı tespit ettik

Hırsızlığı tespit ettik
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , seçim sürecinde yaşananları açıkladı. Yıldırım, "Biz oy çalınmasını, hırsızlığı tespit ettik. Oyların bir kısmını kurtardık, diğer kısmını kurtarmaya CHP engel oldu. neden engel oldu? Engel olduklarına göre bir bildikleri var. Ben de bu kadar söylüyorum. Endişeleri yok idiyse o zaman bu şaibeleri bir ithamları ortadan kaldırmanın en güzel yolu oyların tümünün sayılmasıydı. Buna neden engel oldunuz? Her ne hikmetse bizimki yanlış yazılıyor." dedi.

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