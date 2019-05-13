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  • 14.05.2019 03:34
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 03:34

Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı 'de

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı 'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince verildi.

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