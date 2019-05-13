23 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek seçimlerde AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım hakkında çıkan asılsız iddiaları kesin bir dille reddetti.

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için isteksiz olduğu yönündeki hiç bir dayanağı olmayan çirkin iddiaları yalanlayan ve adaylık konusunda çok istekli olduğunu dile getiren Binali Yıldırım sosyal medyadan bu konuda birkaç paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

"Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm. Doğduğum büyüdüğüm, müjdelenmiş bu şehir için çok büyük hayallerim var, projelerim var. Bunların hırsı var bende"

"Bazıları diyormuş isteksiz, bilmem ne... Gülüp geçiyorum. Çok ama çok istekliyim. Bütün birikimimi İstanbullular ile beraber bu şehirde taçlandırmak istiyorum."