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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 02:16

hakkında 'adaylık konusunda istekli olmadığı' yönündeki iddialara yanıt verdi

Belediye Başkan adayı hakkında 'adaylık konusunda istekli olmadığı' yönündeki iddiaları Twitter'dan sert bir dille yalanladı. Yıldırım: "Bazıları diyormuş isteksiz, bilmem ne... Gülüp geçiyorum. Çok ama çok istekliyim" dedi.

23 Haziran tarihinde 'da gerçekleşecek seçimlerde Belediye Başkan adayı olan hakkında çıkan asılsız iddiaları kesin bir dille reddetti.

Başkanlığı için isteksiz olduğu yönündeki hiç bir dayanağı olmayan çirkin iddiaları yalanlayan ve adaylık konusunda çok istekli olduğunu dile getiren Binali Yıldırım bu konuda birkaç paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR
"Benim makam mevki hırsım yok, bütün makamları gördüm. Doğduğum büyüdüğüm, müjdelenmiş bu şehir için çok büyük hayallerim var, projelerim var. Bunların hırsı var bende"

"Bazıları diyormuş isteksiz, bilmem ne... Gülüp geçiyorum. Çok ama çok istekliyim. Bütün birikimimi İstanbullular ile beraber bu şehirde taçlandırmak istiyorum."

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